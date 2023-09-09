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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الهاتشباك .. تفاصيل فولكس فاجن جولف الجيل التاسع الجديدة

فولكس واجن جولف
فولكس واجن جولف

اعلن رئيس شركة فولكس واجن ، عن استمرار انتاج طراز جولف الشهير ، بعد انتهاء جيله الثامن ، وظهور جيله الجديد بالرغم من اختفاء العديد طرازات محركات الاحتراق التقليدية .

 

واوضح توماس شيفر، رئيس فولكس واجن فى تصريحات صحفيه له ، بان الجيل التاسع للسيارة جولف ، سيكون جاهز خلال عام 2028 ، معتمد على منصة SSP الكهربائية المتطورة .

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و ستتمتع فولكس واجن جولف فى جيلها التاسع بمميزات منصة SSP القادمة ، و التي تضمن بنية كهربائية 800 فولت والتي توفر الشحن الفائق للبطاريات الكهربائية مع القدرة على شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 12 دقيقة أو أقل، بالإضافة إلى توفير تقنيات القيادة الذاتية بالكامل، مع خفض التكلفة الإنتاجية ما يساعد على إطلاق جولف الكهربائية بأسعار مناسبة.

 

وقال رئيس فولكس واجن " اسم جولف على وجه التحديد له قيمة كبيرة لذلك لن تتخلى عنه العلامة الألمانية، و من الجنون ترك طرازات R و GTI تموت أثناء الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل ". 

فولكس واجن جولف

وتابع شيفر “علمنا العالم ما هي شارة GTI، وأخبرنا العالم ماهي R، لذلك سيكون من السخيف إعادة تثقيف الناس حول أداء فولكس واجن مجدداً”، ما يعني أن فولكس واجن جولف سوف تستمر، ولكن بمنظومة كهربائية لتتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة، مع الحفاظ على شارتي R و GTI بنفس الهوية الحالية مع السيارات الكهربائية الرياضية المستقبلية من فولكس واجن.

 

لمح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لفولكس واجن إلى أن منصة SSP القادمة سوف تدعم الطرازات الكهربائية الفائقة للعديد من العلامات التجارية التابعة لمجموعة فولكس واجن مثل اودي و بورش و لامبورجيني مع قدرة على توليد قوة تصل إلى 1,700 حصان.

 

سوف تقدم فولكس واجن العديد من الطرازات الكهربائية الرياضية التي تعتمد على إسم R الرياضي والذي يشير إلى السيارات الرياضية عالية الأداء ذات الدفع الرباعي وسوف يستمر مع الطرازات الكهربائية بنفس الهوية الخاصة بالطرازات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، وصرح شيفر “لن نسمي سيارة R إلا إذا كانت تتوافق مع هذا اللقب من حيث الأداء، ومن حيث الدفع الرباعي”.

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