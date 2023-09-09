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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 50 ألف.. اعرف آخر سعر لـ فورد فوكاس في مصر

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

شهدت أشهر طرازات علامة فورد الأمريكية داخل السوق المحلى المصرى زيادة جديدة ، وهى فوكاس موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية .

فورد فوكاس موديل 2023

وأوضح وكيل فورد داخل السوق المحلى المصرى ، أن السيارة فوكاس موديل 2023 ، شهدت زيادة تقدر بـ 50 ألف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فورد فوكاس موديل 2023

و تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول  4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

فورد فوكاس موديل 2023

وتظهر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية LED، وزجاج خلفي معتم، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.

فورد فوكاس موديل 2023

وتقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها،  6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلة HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق .

 

بالإضافة إلى شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات بالأبواب الجانبية، وسقف بانوراما، وأضواء محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وإمكانية تحريك عجلة القيادة في 4 اتجاهات .

فورد فوكاس موديل 2023

اما عن أسعار فورد فوكاس فيس ليفت في مصر الجديدة : 

- أوتوماتيك / Trend 4d بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه 

- أوتوماتيك / Connected 5d بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه 

- أوتوماتيك / Connected 4d بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه 

- أوتوماتيك / Titanium 4d بسعر مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه 

- أوتوماتيك تيتانيوم 5 باب بسعر مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون و80 ألف جنيه 

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