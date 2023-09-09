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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأصحاب سيارات نيسان .. حملة استدعاء جديدة وهدايا لهذه الموديلات

نيسان
نيسان

اعلن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية نيسان ، عن استمرار حملة استدعاء عدد من طرازاتها في مصر ، والتى جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

نيسان 

واضافت نيسان ، ان الاستدعاء يشمل 3 من طرازاتها العلامة اليابانية في مصر، بسبب مخاطر ترتبط بـ الوسائد الهوائية التي تعاني من بعض المشكلات في سياراتها . 

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وقالت شركة نيسان أن هناك 3 طرازات ضمن استدعاء الوسائد الهوائية الخاص بشركة تاكاتا العالمية ، مصنعة الوسائد الهوائية ، و من يتقدم للحصول على اصلاح الوسائد الهوائية أو تبديلها فسيحصل على ذلك بصورة مجانية بالاضافة الي زيت وفلتر هدية . 

نيسان 

وتضمنت السيارات الثلاثة موديلات نيسان صني سوبر صالون موديلات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 ، كما تشمل نيسان تيدا موديلات 2010 و2011 و2012 و2013 بالاضافة الي نيسان اكستريل موديلات 2010 و2011 و2012 و2013. 

 

 وانه للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

نيسان 

كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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