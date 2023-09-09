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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف بكام

السيارة شانجان E-STAR
السيارة شانجان E-STAR الكهربائية

أصبحت فكرة تواجد السيارات الكهربائية داخل السوق المصرى والاعتماد عليها موجودة بين عدد كبير من المقبلين على شراء سيارات ، وبالاخص بعد ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات العاملة الوقود التقليدى .

السيارة شانجان E-STAR الكهربائية

كما زادت خلال الفترة الاخيرة اعداد السيارات الكهربائية فى الشوارع المصرية ، وبالاخص بعد ان دعمت الحكومة فكرة انتشار هذا النوع من السيارات لكونه صديق للبيئة .

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ومع هذا الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، اصبح الجميع يبحث عن مختلف الطرازات واسعارها من خلال الوكلاء المحليين او شركات الاستيراد الخاصة .

السيارة شانجان E-STAR الكهربائية

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات سيارة شانجان E-STAR الكهربائية بالكامل ، والتى تعتبر من ارخص السيارات المتواجدة بالسوق المصرى .

 

تعتبر السيارة شانجان E-STAR الكهربائية بالكامل ، ضمن فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم والتى تسمى سيارة مدينة ، وتستمد قوتها من محرك سعة 55 كيلوات، وينتج قوة 73 حصان، وعزم دوران 170 نيوتن/متر، تصل سرعة السيارة القصوى الي 101 كم/ساعه .

السيارة شانجان E-STAR الكهربائية

كما زودت السيارة شانجان E-STAR الكهربائية ، بطاريتين الأولي يمكنها قطع مسافة تصل الي 150 كم في الشحنة الواحدة، وبالنسبة الي البطارية الثانية في أكبر في السعة وتصل الي 301 كم في الشحنة الواحدة .

 

وتدعم السيارة شانجان E-STAR الكهربائية خاصية الشحن السريع، والتي تمكن السيارة من شحن بطاريتها في مدة قدرها 38 دقيقة، وتصل الي 12 ساعة بخاصية الشحن المنزلي.

السيارة شانجان E-STAR الكهربائية

وتحتوى السيارة شانجان E-STAR الكهربائية ، على شاشة ترفيه وسطية مقاس  7 بوصة، وشاشة أكبر مقاس 12.25 بوصة لعرض الهواتف عليها، تكييف هواء.

 

اما عن سعر السيارة شانجان E-STAR الكهربائية ، فيتراوح ما بين 13 ألف دولار الى 21 ألف دولار ، اى ما يعادل من 398 ألف جنيه الى 646 ألف جنيه .

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