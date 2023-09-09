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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2023

ظهرت مؤخرا موديلات 2023 و 2024 من السيارات المجمعة محليا داخل السوق المصرى، لتبدء معها اعادة حركة البيع والشراء التى استمرت لفترات طويلة فى ركود تام بسبب الازمات المتتالية العالمية.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

ومع عودة حركة البيع والشراء ، وزيادة الطلب عن العرض ارتفعت اسعار السيارات بشكل شبه يومى داخل السوق المحلى المصرى ، بالاضافة الى عودة ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد.

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ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان داخل السوق المحلى.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، ما بين 100 الاف جنيه الى 160 الف جنيه على حسب المعرض التى تباع السيارة فيه.

 

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، ضمن فئة السيارات السيدان العائلية ، والتى تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

 

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق، إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق، طي المقاعد الخلفية، فرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي، فرش جلد، صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، زجاج تعتيم خلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

اضافة إلى احتواء السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، على مانع إدارة المحرك، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مقابض الأبواب بلون السيارة، حساسات خلفية، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية بإشارات جانبية، جنوط رياضية 15 بوصة.

 

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، عددا من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

أما عن أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023، داخل السوق المحلى المصرى بفئة واحدة LUXURY W ACCESSORIES وبسعر 541.500 ألف جنيه.

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