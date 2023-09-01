بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

ارتفعت من جديد أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل السوق المحلي، حيث جاءت الزيادة الجديدة بقيمة قدرها 16 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ اسعارها الرسمية من 585 الف جنيه، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه السيارة هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في السوق المصري

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، وبقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، بالاضافة إلى 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

اول فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف جنيه.

ثاني فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 579 ألف جنيه.

ثالث فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 610 ألف جنيه بدلاً من 594 ألف جنيه.

رابع فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 609 ألف جنيه.

خامس فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 635 ألف جنيه بدلاً من 619 ألف جنيه.