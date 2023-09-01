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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ارتفعت من جديد أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل السوق المحلي، حيث جاءت الزيادة الجديدة بقيمة قدرها 16 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ اسعارها الرسمية من 585 الف جنيه، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه السيارة هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر.

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في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في السوق المصري 

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

 

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، وبقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، بالاضافة إلى 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

 

اول فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف جنيه.

ثاني فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 579  ألف جنيه.

ثالث فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 610 ألف جنيه بدلاً من 594 ألف جنيه.

رابع فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 625  ألف جنيه بدلاً من 609 ألف جنيه.

خامس فئة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 635  ألف جنيه بدلاً من 619 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 
هيونداي اكسنت موديل 2024 هيونداي اكسنت RB موديل 2024 سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الأسعار الرسمية

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