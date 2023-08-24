أرخص سيارة شيفروليه زيرو في مصر .. صور

تباع السيارة اوبترا موديل 2023، كأرخص نسخة تقدمها العلامة التجارية شيفروليه داخل السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة إلى الفئة الاقتصادية، والتي يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة تحمل إطلالة السيدان مع حزمة من التقنيات.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات أرخص سيارات شيفروليه في السوق المصري "اوبترا"موديل 2023

السيارة شيفروليه اوبترا 2023

تجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا 2023

وسائد هوائية ثنائية للمقاعد الامامية.

فرامل بنظام ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

مرايات جانبية كهربائية.

زجاج بتحكم كهربائي لجميع النوافذ.

سنتر لوك للابواب.

السيارة شيفروليه اوبترا 2023

نظام صوتي ترفيهي.

إمكانية التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة.

مقصورة داخلية تتسم بالرحابة تسع لـ 5 أفراد.

مكيف هواء يدوي.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا 2023

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

جر أمامي.

محرك 1500 سي سي.

4 سلندر.

السيارة شيفروليه اوبترا 2023

القوة الاجمالية للمحرك 110 أحصنة.

عزم أقصى للدوران 146 نيوتن/متر.

السرعة القصوى 170 كيلومترا/ساعة.

توقيت التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في 13.2 ثانية.

استهلاك السيارة من البنزين يقدر بـ 7.3 لتر لكل 100 كم.

السيارة شيفروليه اوبترا 2023

سعر أرخص إصدارات شيفروليه في مصر “اوبترا 2023”

يصل السعر الرسمي للسيارة شيفروليه اوبترا 2023 إلى 541 ألفا و500 جنيه، للفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري.