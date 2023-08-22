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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل وبعد الأوفر برايس .. سعر شيفروليه أوبترا 2023 في مصر

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا من أشهر السيارات الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، على الرغم من تخطي سعرها الرسمي حاجر النصف مليون جنيه، حيث وصل إلى 541 الف جنيه.

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وتقدم السيارة تحت مسمى الاوفر برايس "الغير رسمية"، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين بقيمة اضافية قدرها 118.500 الف جنيه، ليصل سعرها السوقي إلى 660 الف جنيه.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

تعرف على مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر 

 

محرك السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023

 

تأتي شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 cc، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 110 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، تعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

تجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 

 

  • عدد 2 وسائد هوائية أمامية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • نظام EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مصابيح ضباب.
  • زجاج كهربائي بالناحية الامامية والخلفية.
  • امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل.
  • مكيف هواء يدوي.
شيفروليه اوبترا موديل 2023 
  • نظام ترفيهي وصوتي بعدد 4 مكبرات.
  • مدخل USB و AUX و CD.
  • عجلة قيادة بامكانية التحكم الصوتي.
  • مقاعد قماشية.
  • جنوط 15 بوصة ذات طابع رياضي.
  • حساسات ركن خلفية.
  • فتحة سقف كهربائية.
شيفروليه اوبترا موديل 2023 
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