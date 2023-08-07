أحدث اسعار شيفروليه MOVE موديل 2024 بالسوق المصري

تعتبر السيارة شيفروليه MOVE موديل 2024 هي ارخص نسخة تقدمها شركة شيفروليه داخل السوق المصري، لتتبعها بعد ذلك النسخة اوبترا والتي تنتمي إلى فئة السيدان، على عكس النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع والتي تنتمي إلى اصدارات الفان صاحبة الـ 7 مقاعد.

يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة شيفروليه MOVE موديل 2024 في مصر بالاضافة إلى استعراض ابرزمواصفاتها الفنية.

شيفروليه MOVE موديل 2024

تضم السيارة شيفروليه MOVE موديل 2024 باقة من التجهيزات منها زجاج كهربائي أمامي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج، وجنوط سبور، مع سنتر لوك لغلق وفتح الابواب، ومصابيح ضباب أمامية على جانبي الصادم.

شيفروليه MOVE موديل 2024

ودعمت السيارة شيفروليه MOVE موديل 2024 بواجهة امامية عصرية ذات مصابيح حادة، وابواب جانبية جرارة بعدد 2، مع طول كلي لقاعدة العجلات يبلغ 2.7 متر، و4.005 متر للطول الكلي، و1.9 متر للارتفاع، و 1.62 متر للعرض الكلي.

شيفروليه MOVE موديل 2024

وتأتي جميع الفئات المطروحة محليًا من النسخة شيفروليه MOVE موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال من 5 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 85 حصان و108 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تعرف على احدث اسعار السيارة شيفروليه MOVE موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الاولى شيفروليه MOVE موديل 2024 بقيمة قدرها 326.500 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه MOVE موديل 2024 بقيمة قدرها 368.500 جنيه.