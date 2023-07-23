شيفروليه تكشف عن ترافيرس 2024 العملاقة.. صور

تواصل شركة شيفروليه من تألقها بعدان كشفت خلال الايام القليلة الماضية، عن نسختها الجديدة ترافيرس موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ذات المظهر العملاق، حيث تتمتع هذه النسخة بالعديد من القدرات القوية إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتسع لـ 3 صفوف.

شيفروليه ترافيرس موديل 2024

شيفروليه تكشف عن " ترافيرس" 2024 العملاقة

تعتمد السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2024 على عجلات ألومنيوم قياسها 22 بوصة، مع شبكات أمامية باللون الاسود، ذات فتحات متعددة المقاطع، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع واجهة أمامية تتسم بالقوة، حيث تضم مصابيح امامية حادة الشكل، واماكن للسحب باللون الاحمر المميز.

شيفروليه ترافيرس موديل 2024

وتضم السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2024 شاشة داخيلة تعمل باللمس قياسها 17.7 بوصة، مع توافر شاحن لاسلكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع باقة من اللمسات العصرية الداخلية، وحزمة من وسائل التحكم والرفاهية، بالاضافة إلى تقنينة الحماية والامان.

شيفروليه ترافيرس موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2024

تعتمد السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لترًا "تيربو" يتمكنمن انتاج قوة إجمالية قدرها 315 حصانا، و 430 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيمي، بينما تتوافر اصدارات الجيل الحالي بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3.6 لترًا، مع قوة اجمالية قدرها 310 حصانا، و 360 نيوتن/متر.