بأقل سعر للزيرو.. أرخص سيارة شيفروليه في مصر 2023

تعد النسخة اوبترا 2023 هي ارخص سيارة تقدمها شيفروليه داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، تشمل الكثير من التجهيزات، مع تصميم خارجي شهير ينتمي إلى عائلة السيدان، إلى جانب مساحة داخلية رحبه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارات شيفروليه في مصر لعام 2023 "اوبترا"

شيفروليه اوبترا 2023

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا 2023

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

القوة الاجمالية 110 حصانا و 146 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل السرعات "أوتوماتيكي" من 6 نقلات.

نوع الجر "أمامي".

الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية.

تصل السرعة القصوى إلى 170 كم/س.

شيفروليه اوبترا 2023

تجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا 2023

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بمكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، مع امكانية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ومرايات جانبية كهربائية، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

شيفروليه اوبترا 2023

الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه اوبترا 2023

الطول 4597 مم.

العرض 1736 مم.

ارتفاع 1462 مم.

قاعدة عجلات 2640.

مساحة خلفية للتخزين 410 لتر.

شيفروليه اوبترا 2023

السعر الرسمي للسيارة شيفروليه اوبترا 2023 المقدمة بالسوق المصري

طرحت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بسعر رسمي يبلغ 541.500 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة بالسوق المحلي.