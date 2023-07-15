أسعار شيفروليه فان موديل 2024 بالسوق المصري "7 مقاعد" |صور

تقدم شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة الشهيرة اوبترا والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى السيارة الرياضية كابتيفا، وعدد من سيارات النقل ابرزها "الدبابة"، إلى جانب فئة الفان ذات الـ 7 مقاعد والتي تتمثل في النسخة N300 MOVE.

يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيفروليه فان موديل 2024 في السوق المصري.

تستمد السيارة شيفروليه فان موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 85 حصانا، و 108 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة "مانيوال" يدوي مكون من 5 سرعات.

شيفروليه فان موديل 2024

وتأتي السيارة شيفروليه فان موديل 2024 على نسختين من التجهيزات، تضم نظام صوتي، ومكيف هواء، مع ابعاد خارجية تقدر بـ 2700 مم لطول قاعدة العجلات، و 4005 مم للطول الكلي، و 1620 مم للعرض الكلي، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1900 مم، و 170 مم للارتفاع الكلي.

وتحتوي السيارة شيفروليه فان موديل 2024 على سعة تخزين تقدر بـ 1225 لتر، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 45 لتر، ومقدمة تحتوي على شبكات مزدوجة لتوزيع الهواء، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، واخرى للضباب على جانبي الصادم.

شيفروليه فان موديل 2024

تعرف على احدث اسعار السيارة شيفروليه فان موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولى مانيوال شيفروليه فان موديل 2024 بسعر 326.500 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال شيفروليه فان موديل 2024 بسعر 368.500 جنيه.