جديدة وبسعر مناسب.. اركب شيفروليه اوبترا موديل 2023 |صور

تعتبر شيفروليه اوبترا موديل 2023، واحدة من ابرز السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة، تضم العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2023 في السوق المصري

شيفروليه اوبترا موديل 2023

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومرايات كهربائية جانبية، وبلوتوث، ومدخل USB، وعجلة قيادة تحتوي على امكانية التحكم الصوتي.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على جنوط رياضية قياس 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

وزودت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 110 حصانا، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

ابعاد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023

قاعدة عجلات 2640 مم.

الطول 4597 مم.

العرض 1736 مم.

الارتفاع 1462 مم.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في السوق المصري

يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر نحو 541 الف و500 جنيه.