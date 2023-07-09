أسعار شيفروليه كابتيفا 2023 الـ SUV بالسعودية

تنتمي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV العائلية، وتقدم من قبل صانع السيارات الأمريكي، وتتميز كابتيفا بتصميمها عصري مميز، بالإضافة الي احتوائها علي مساحات كبيرة تتسع لـ جميع أفراد العائلة ، أو لحمل أي أغراض خاصة بالتنقل والسفر .

شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV

- محرك كابتيفا العائلية

شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 13.4 كم/ساعة .

- مقصورة شيفروليه كابتيفا العائلية

مقصورة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه كابتيفا العائلية موديل 2023 علي مساحات رحبة، وفرش مقاعد من القماش، وبها ميزة التحكم الكهربائي في مقعد السائق، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وبلوتوث، وشاشة عدادات مقاس 3.5 بوصة.

- تصميم شيفروليه كابتيفا الـ SUV

شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV

تظهر شيفروليه كابتيفا موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل امتلاكها لـ هيكل خارجي ضخم، وملامح حادة جريئة، وشبك أمامي تم صنه من الكروم، وشرائح عريضة، ومصابيح أمامية LED بتصميم نحيف حاد، وإضاءة نهارية LED، وخطوط بارزة حادة بالجوانب، ومصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، ومخرج عادم خلفي، وعجلات مقاس 18 بوصة، وقضبان أعلى السقف، ومرايات جانبية كهربائية، وإشارات انعطاف LED، وفتحة سقف.

- سعر كابتيفا موديل 2023 بالسعودية

شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الـ SUV داخل السوق السعودي للسيارات بسعر 91.549 ألف ريال سعودي .