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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر في 2023.. شيفروليه لانوس بـ 120 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 أمتداد لأحد أشهر السيارات في مصر دايو لانوس، ويوتلقب بسيارة الشعب نظراص لانتشارها الكبير وتكلفتها الإقتصادية وتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار مناسبة.

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وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

شيفروليه لانوس موديل 2010

مواصفات السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات.

 

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس 2010 فبريقة دواخل، وقطعت السيارة مسافة 170 ألف كيلومتر تقريباً حسب قرائات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الانترنت.

 

وتضم السيارة شيفروليه لانوس 2010 مكيف للهواء، مع ساعة رقمية، بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، ومشغل أسطوانات CD، وإمكانية فتح حقيبة التخزين وغطاء تنك البنزين من الداخل.

شيفروليه لانوس موديل 2010

أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل 120 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

شيفروليه لانوس موديل 2010 شيفروليه لانوس لانوس شيفروليه مانيوال

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