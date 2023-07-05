عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات رياضية شهيرة في مصر.. صور

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة التي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

مفاجأة العيد.. تويوتا كامري بـ 99 ألف جنيه

بداية من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، ويمكنها التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة  100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

 

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه     

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

رينو داستر

رينو داستر موديل 2023

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ،وتتسارع من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 950,000 جنيه

 

سانج يونج تيفولى

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 790,000 جنيه.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 860,000 جنيه.

 

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

تتوفر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.       

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه . 

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه. 

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,190,000 جنيه.     

MG ZS

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، متصلة بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

أول فئة CLASSIC  بسعر 749,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 784,990 جنيه.

ثالثة فئة COMFORT / ACC بسعر 799,990 جنيه.

رابع فئة كاملة التجهيزات بسعر 809,990 جنيه.

اوبل موكا رينو داستر سانج يونج تيفولي ميتسوبيشي اكليبس كروس mg zs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الجمارك تنفي رسميًا خبر وقف استيراد بعض السلع

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

فورد تنهي انتاج فيستا لإفساح لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

أخبار السيارات | سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

عرض سيارة مرسيدس بنز CLE كوبيه الجديدة قبل ظهروها رسيما.. صور

BMW تتيح للمشترين إمكانية تصميم سيارتهم عبر الانترنت.. صور

سعر كيا كارنفال 2023 في السعودية

بداية من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

احذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

ترشيحاتنا

السكة الحديد تعلن توقف قطارات العيد الإضافية السبت القادم

حقيقة وقف استيراد بعض السلع 3 أشهر.. وبيان عاجل من الجمارك| ما الحكاية؟

وزارة التجارة والصناعة تؤكد عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد

مليون جنيه | عقوبة صارمة تنتظر عاملًا في مطعم بالغردقة لسبب صادم

رسميًا.. أنخيل دي ماريا يعود إلى بنفيكا

ضحية كولر .. الزمالك ينتظر كلمة نجم الأهلي لضمه رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ