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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مفاجأة العيد.. تويوتا كامري بـ 99 ألف جنيه

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 1993

استمدت كامري أسمها من اللغة اليابانية ويعني اسمها التاج، وهي سيارة عائلية متوسطة الحجم من إنتاج شركة تويوتا اليابانية، وبدأ إنتاجها منذ عام 1982 وأستمر حتى اليوم، ومن مثيلاتها تويوتا كراون والتي أنتجت عام 1950 ثم تتبعها كورولا والتي تعني التاج أيضاً باللغة اللاتينية.

تويوتا كامري موديل 1993

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

تويوتا كامري موديل 1993

مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 1993

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1993 على محرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، مع ناقل جركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كامري موديل 1993 أكثر من 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لمنصات البيع عبر الإنترنت.

 

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كامري موديل 1993

الطول: 4806 مم

العرض: 1821 مم

الارتفاع: 1461 مم

قاعدة الإطارات: 2776 مم

تويوتا كامري موديل 1993

سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1993 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1993 في سوق المستعمل 99 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

مانيوال تويوتا كامري موديل 1993 تويوتا كامري كامري السيارات المستعملة

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