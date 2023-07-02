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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

صدى البلد

يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية الجديدة التي شهدت تحديثات في أسعارها الرسمية خلال شهر يوينيو.

أوبل كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومترk وتصل السرعة القصوى لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 

الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,019,990 جنيه

MG ZS

MG ZS

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، متصلة بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

اول فئة CLASSIC  بسعر 749,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 784,990 جنيه.

ثالثة فئة COMFORT / ACC بسعر 799,990 جنيه.

رابع فئة كاملة التجهيزات بسعر 809,990 جنيه.

فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 990,000 جنيه 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,040,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,050,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,080,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DRبسعر 1,085,000 جنيه

سيتروين C3 موديل 2023

سيتروين C3 موديل 2023

وتزود السيارة ستروين C3 موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك، ويبلغ متوط استهلاك السيارة من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

الفئة الأولى  FEELبقيمة قدرها 949,990 جنيه

الفئة الثانية SHINE بقيمة قدرها 1,020,000 جنيه        

جيلي كول راي 2023

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة جيلي كول راي 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية.

 

الفئة الأولى جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 920 ألف جنيه.

 

سيتروين C3 جيلي كول راي فورد فوكاس mg zs أوبل كروس لاند

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