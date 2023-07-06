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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه البيك أب 2023 | صور

شيفروليه البيك أب
شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري

يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين عن أسعار ومواصفات السيارات البيك أب داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023، حيث يتوافر بداخل سوق السيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة المختلفة ، ومن ضمنها فئة السيارات البيك أب الجديدة ومنهم سيارة  شيفروليه البيك أب  موديل 2023 .

شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيفروليه البيك أب موديل 2023 :

شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري

- مواصفات البيك أب موديل 2023

تحتوي سيارة شيفروليه موديل 2023 علي العديد من المواصفات المتقدمة منها، تكييف ، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من سماعتين بالأبواب الجانبية، وزجاج كهربائي، ومدخل AUX، وUSB، وجنوط للكاوتش، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك شيفروليه البيك أب

مقصورة شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري

زودت سيارة شيفروليه البيك أب بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتستخدم ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتخرج البيك أب الجديدة موديل 2023 قوة 79 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 176 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

- أسعار البيك أب موديل 2023

شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري

تتواجد سيارة شيفروليه البيك أب موديل 2023 الجديدة بسوق السيارات المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار الأولي تباع بسعر 574 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 581 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر 622 ألف جنيه، والفئة الرابعة تابع بسعر 629 ألف جنيه .

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