تراجع الأوفر برايس لـ شيفروليه الدبابة .. اعرف سعرها

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة والتي تنتمي إلى فئة الـ بيك أب، تراجعا في أسعار الأوفر برايس غير الرسمية المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، حيث تراجعت هذه القيمة بنسبة بلغت 75 ألف جنيه عن بعض الفئات المقدمة بالسوق المصري.

ووصلت أسعار السيارة شيفروليه الدبابة للفئة التي تضم عجلة قيادة باور بالإضافة إلى بعض الإكسسوارات إلى 725 ألف جنيه، بدلاً من 800 ألف جنيه، وذلك بشكل غير رسمي وفقًا للأسعار المطروحة بقيمة الاوفر برايس، والتي تعني الاستلام الفوري دون الدخول في قوائم الحجز.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

مواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2024 وسعرها الرسمي في مصر

حصلت السيارة شيفروليه الدبابة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، مع قوة اجمالية للمحرك تقدر بـ 79 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 176 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات مانيوال يعمل عبر 5 نقلات.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

وتأتي السيارة شيفروليه الدبابة بقياسات تتضمن 2300 مم لطول الصندوق الخلفي، و 1700 مم لعرضه، و 380 مم لارتفاعه، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 5340 مم، و 1775 مم للعرض الكلي، و 1690 مم للارتفاع، وسعة 76 لتر لخزان الوقود، ويقدر الوزن الكلي للسيارة إلى 1605 كيلوجرام.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

اسعار السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم السيارة شيفروليه الدبابه موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 716 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 731 الف جنيه.