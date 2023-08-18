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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 270 ألف جنيه بس .. أرخص سيارة زيرو بـ 7 كراسي

سيارة سوزوكي فان
سيارة سوزوكي فان العائلية

تعتبر السيارة سوزوكي فان هي ارخص سيارة عائلية في مصر، حيث تتمتع بمقصورة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد اضافة إلى مقعد السائق، وتعرف السيارة بالاعتمادية إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها وبسعر مناسب، إلى جانب انتشارها الملحوظ بالشارع المصري.

تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

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تعرف على مواصفات وسعر ارخص سيارة عائلية بـ 7 مقاعد داخل السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية

سيارة سوزوكي فان العائلية 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي فان العائلية 

 

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 44 حصان، و 75 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 120 كيلومتر/ساعة.

سيارة سوزوكي فان العائلية 

وتأتي السيارة سوزوكي فان بمرايات جانبية ذات تحكم يدوي بالاضافة إلى الزجاج ايضا، كما تقدم السيارة بدون مكيف هواء، بينما تتميز بسعتها الداخلية المناسبة، حيث يصل طولها الكلي إلى 3235 مم، وعرض يبلغ 1395 مم، و 1395 مم للارتفاع، إلى جانب جنوط 13 بوصة، وقاعدة عجلات يبلغ طولها الكلي 1840 مم.

سيارة سوزوكي فان العائلية 

وتقدم السيارة بصادم أمامي وخلفي باللون الاسود، مع ابواب جرارة للجانبين، بالاضافة إلى الابواب الامامية الثنائية، مع مصابيح ضباب بالواجهة على جانبي الصادم، بخلاف المصابيح الامامية التلقيدية والتي تتوسطها علامة الصانع الياباني.

سيارة سوزوكي فان العائلية 

سعر السيارة سوزوكي فان في السوق المصري 

 

تقدم السيارة سوزوكي فان عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 270 الف جنيه.

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