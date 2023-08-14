أرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر.. اعرف سعرها الجديد

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المطروحة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية في مصر عن فئة الهاتشباك الشهيرة.
ويقدم موقع "صدى البلد" ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر وسعرها الجديد بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية
مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023
- محرك 1200 سي سي 3 اسطوانات.
- ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.
- نوع الجر "أمامي".
- القوة الاجمالية 76حصان و100 نيوتن/متر من عزم الدوران.
- نظام صوتي ترفيهي.
- مكيف هواء يدوي.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- نظام فرامل EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني.
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
- نظام منع التشغيل والحماية من السرقة.
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
- عجلة القيادة قابله للتعديل.
- سنتر لوك.
- زجاج كهربائي.
- شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD.
- عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.
ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. اعرف سعرها الجديد
بلغت الزيادة الاجمالية الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 نحو 30 الف جنيه، ليصل سعرها الجديد إلى 565 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه، للفئة الوحيدة هاي لاين المطروحة في مصر.