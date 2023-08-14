عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر.. اعرف سعرها الجديد

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المطروحة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية في مصر عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023 .. صور

تبدأ من 520 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

ويقدم موقع "صدى البلد" ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر وسعرها الجديد بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

  • محرك 1200 سي سي 3 اسطوانات.
  • ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.
  • نوع الجر "أمامي".
  • القوة الاجمالية 76حصان و100 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مكيف هواء يدوي.
  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
  • نظام فرامل EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 
  • نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
  • نظام منع التشغيل والحماية من السرقة.
  • نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
  • عجلة القيادة قابله للتعديل.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 
  • سنتر لوك.
  • زجاج كهربائي.
  • شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD.
  • عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. اعرف سعرها الجديد 

بلغت الزيادة الاجمالية الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 نحو 30 الف جنيه، ليصل سعرها الجديد إلى 565 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه، للفئة الوحيدة هاي لاين المطروحة في مصر.

ميتسوبيشي ميراج تقنية الفيديو ارخص هاتشباك ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

موضوعات متعلقة

هي دي الهدايا ولا بلاش..سيارة الإعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع|اعرف السعر والتفاصيل

اشتريها بـ 25 ألف جنيه.. اركب عربية مستعملة بهذا السعر

سانج يونج تقدم نسختها الكهربائية الجديدة Torres EVX | صور

بظهر رياضي.. كيا تكشف عن K3 الجديدة| صور

الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 Aircross الجديدة 2023

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ستروين C4 موديل 2023 .. تعرف على سعرها الجديد

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد طرحها في السوق المصري | صور

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة تؤدي للمحاكمة العسكرية.. والنقل: تكلفنا مليون جنيه

تعليق عاجل من جيش الاحتلال بعد الهجوم علي موقع عسكري في جنين

خوف في الولايات المتحدة.. البريكس يقود التحول إلى نظام عالمي جديد |تفاصيل

تنسيق المرحلة الثانية 2023 … ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية

صخرة المقاولون.. عمر فايد ينتقل لـ فنربخشة التركي| خاص

الفتوى والتشريع: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟

هاخد حقي بالقانون| لاعب بيراميدز أمام النيابة.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ