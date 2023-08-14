أرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر.. اعرف سعرها الجديد

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المطروحة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية في مصر عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر وسعرها الجديد بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

محرك 1200 سي سي 3 اسطوانات.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

نوع الجر "أمامي".

القوة الاجمالية 76حصان و100 نيوتن/متر من عزم الدوران.

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء يدوي.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

نظام فرامل EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

نظام منع التشغيل والحماية من السرقة.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

عجلة القيادة قابله للتعديل.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

سنتر لوك.

زجاج كهربائي.

شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD.

عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ارخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. اعرف سعرها الجديد

بلغت الزيادة الاجمالية الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 نحو 30 الف جنيه، ليصل سعرها الجديد إلى 565 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه، للفئة الوحيدة هاي لاين المطروحة في مصر.