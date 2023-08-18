تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة زيرو بأرخص سعر في السوق المصري، وتعد النسخة سوزوكي اسبريسو هي من تحقق هذه المعادلة، بعد أن حافظت على لقب ارخص سيارة في مصر لسنوات، حيث تنطلق عبر فئة واحدة، وبتصميم خارجي يجمع بين الهاتشباك والرياضي.

ارخص سيارة زيرو في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارة زيرو في مصر ومواصفاتها الفنية

تصميم وابعاد ارخص سيارة زيرو في مصر

حجم حقيبة التخزين يتسع لـ 239 لتر.

الارتفاع الكلي للسيارة 1549 مم.

180 مم للخلوص الارضي.

الطول الكلي للسيارة يقدر بـ 3565 مم.

عرض اجمالي يبلغ 1520 مم.

قاعدة عجلات بطول 2380 مم.

ارخص سيارة زيرو في مصر

مواصفات ارخص سيارة في مصر

تستند السيارة على محرك سعة 1000 CC، مقترن بناقل سرعات مانيوال فقط مكون من 5 نقلات، بينما يتمكن محركها من ضخ قوة اجمالية 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى معدل تسارع يبلغ 14.3 ثانية وصولاً من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ارخص سيارة زيرو في مصر

وتأتي السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، وعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية، مع تقنيات داخلية تتضمن، مكيف هواء يعمل يدويًا، وقفل مركزي سنتر لوك، وزجاج كهربائي أمامي، ووسائد هوائية للحماية، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق.

ارخص سيارة زيرو في مصر

سعر ارخص سيارة زيرو في مصر

تقدم ارخص سيارة زيرو في مصر "سوزوكي اسبريسو" بسعر رسمي يبلغ 364.900 جنيه.