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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرق 150 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB موديل 2024

تقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين 569 ألف جنيه وحتى 619 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، ولكن تتوالى الزيادات غير الرسمية تحت مسمى "الاوفر برايس" وتصل إلى 150 الف جنيه، ليبلغ سعرها السوقي بقيمة تبدأ من 719 الف جنيه وحتى 765 الف جنيه.

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سعر أرخص سيارات هيونداي موديل 2024 في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في السوق المصري وقائمة بالأسعار الرسمية.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024

 

تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 11.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

ويمكن لمحرك السيارة إنتاج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي وبقدرات أوتوماتيكية تتكون من 4 نقلات، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

 

السعر الرسمي لفئات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بدون قيمة الـ"اوفر برايس" غير الرسمية 

 

الفئة الأولى هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 569 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 579 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 594 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 609 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 619 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 
هيونداي اكسنت موديل 2024 هيونداي اكسنت RB موديل 2024

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