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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة في مصر أغلاها بـ100 ألف جنيه.. صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، الكثير من الطرازات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية أو التجهيزات أوالتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عامل السعر، حيث يبحث العديد من سيارة تلبي احتياجات التنقل بالاضافة إلى سعر مناسب.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة في مصر بسعر يصل إلى 100 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة في مصر

1 – فيات شاهين موديل 1996 

 

تعتبر السيارة فيات شاهين من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت داخل السوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة من ناحية الاعتمادية وتوافر قطع الغيار الخاصة بها وسهولة صيانتها ايضا، مع تمتعها بمساحة داخلية رحبة، ومحرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال، ويصل سعر السيارة فيات شاهين موديل 1996 في سوق المستعمل إلى 80 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة في مصر

2 – سوزوكي ماروتي موديل 2008 

 

تتميز السيارة سوزوكي ماروتي بحجمها الصغير، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات وعلبة تروس يدوية مانيوال، اضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع سعة تخزين خلفية، وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع وشراء السيارات وهي في حالة جيدة وبسعر يبلغ 88 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة في مصر

3 – بروتون ويرا موديل 2000

 

تقدم علامة برتون الماليزية عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ومنها النسخة ويرا، والتي ظهرت عبر صفحات بيع السيارات بسعر يبلغ 100 الف جنيه، وتضم هذه النسخة ناقل سرعاتا مانيوال خماسي النقلات، مع محرك 1600 سي سي، وطلاء خارجي محدث، مع نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، وفرش جلد، وعجلة قيادة باور.

5 سيارات مستعملة في مصر

4 - اسبيرانزا A213

 

ظهرت السيارة اسبيرانزا A213 بطلاء خارجي محدث، مع التمتع بحالة الفبريقا من الداخل، مع محرك 4 سلندر، وناقل سرعات يدوي، وتأتي هذه السيارة بمقدمة مدببة تحتوي على مصابيح أمامية مزدوجة، وشبكة صغيرة الحجم تتوسط السيارة من الخارج، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، ونظام صوتي، ويصل سعر السيارة إلى 85 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة في مصر

5 – دايو ماتيز موديل 1999 

 

تستخدم السيارة دايو ماتيز محرك 4 سلندر، وناقل سرعات اوتوماتيك أومانيوال بحسب الفئة المقدمة مع تقنية الجر الامامي، وراديو كاسيت، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، ومصابيح أمامية دائرية الشكل، يصل سعر السيارة إلى 80 الف جنيه داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

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