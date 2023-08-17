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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 42 سنه ..سيارة "سيات 133" ترخص لأول مرة في مصر

سيات 133
سيات 133

انتشرت عبر مواقل التواصل الاجتماعي، الكثير من الصور التي رصدت النسخة سيات 133، والتي تعود إلى موديلات 1981 وهي في حالة الزيرو، حيث اكد ملاكها أن السيارة تتمتع بحالة جديدة تمامًا، ولم ترخص من قبل.

 سيات 133 

وظهرت السيارة وهي مرفوعة على شاحنة نقل خاصة، لترخيصها بعد حوالي 42 عامًا منذ انطلاقها، وتحمل السيارة طلاء خارجي باللون الاخضر الفاتح، مع جنوط معدنية باللون الفضي، ومفهوم ثنائي الابواب فقط.

 

القدرات الفنية للسيارة سيات 133 

 

تقدم السيارة سيات 133 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن ينتج 34 حصانا عند 4800 دورة في الدقيقة، و 55 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 3200 دورة في الدقيقة، اضافة إلى ناقل سرعات مانيوال.

 سيات 133 

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة سيات 133

 

  • الطول الكلي 3460 مم.
  • العرض الكلي 1430 مم.
  • الارتفاع الكلي 1330 مم.
  • قاعدة العجلات 2030 مم.
  • الوزن الكلي للسيارة 690 كيلوجرام.
  • المساحة الداخلية 2870 لتر.

 

ويذكر أن السيارة سيات 133 كانت تباع خلال الفترة من 1979 الي 1981 باسم نصر، مع قيمة سعرية قدرها 3 الاف جنيه.

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