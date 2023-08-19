أسعار أرخص سيارة تقدمها MG في مصر موديل 2023

تتصدر السيارة MG 5 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات هذه العلامة التجارية، حيث يتم طرح موديلات 2023 بسعر يبدأ من 689.990 جنيه للفئة الاولى، وحتى 759.990 جنيه للفئة الأعلى، وتعد هذه النسخة من أبرز اصدارات MG التي تنتمي إلى فئة السيدان.

MG 5 موديل 2023

ابعاد وقياسات السيارة MG 5 موديل 2023

الارتفاع عن الارض 168 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1489 مم.

الطول الاجمالي 4601 مم.

العرض الكلي للسيارة 1818 مم.

خزان الوقود يأتي بسعة 45 لتر.

قاعدة عجلات طولها 2680 مم.

MG 5 موديل 2023

مواصفات السيارة MG 5 موديل 2023

تأتي السيارة MG 5 موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، مع تجهيزات اخرى تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة "مالتي فانكشن"، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية ومحيطة 360 درجة، وفتحة سقف كهربائية.

MG 5 موديل 2023

وتستمد MG 5 موديل 2023 اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي، مقترن بمحرك 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 150 نيوتن/متر و120 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية تكفي للوصول من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة.

MG 5 موديل 2023

اسعار السيارة MG 5 موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى MG 5 موديل 2023 بسعر 689.990 جنيه.

الفئة الثانية MG 5 موديل 2023 بسعر 729.990 جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 موديل 2023 بسعر 759.990 جنيه.