للعائلة .. أرخص سيارة بـ 7 مقاعد في مصر |صور

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الموديلات والتصميمات المطروحة في السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة السيارات العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة.

يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارة عائلية في مصر "جلوري 330S".

سعر ارخص سيارة عائلية في مصر "جلوري 330S"

الابعاد الخارجية للسيارة جلوري 330S

الطول الكلي للسيارة 4365 مم.

العرض الكلي 1720 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1705 مم.

و 170 مم لارتفاع السيارة عن الارض.

وتتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة مع امكانية طي المقاعد.

سعر ارخص سيارة عائلية في مصر "جلوري 330S"

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة جلوري 330S

تحتوي السيارة جلوري 330S على مصابيح أمامية حادة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي.

سعر ارخص سيارة عائلية في مصر "جلوري 330S"

وتأتي السيارة جلوري 330S بتقنية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل سرعات مانيوال خماسي، ومحرك سعة 1250 CC 4 سلندر بقوة انتاجية 95 حصانا، ومحرك اخر سعة 1500 سي سي، يستطيعضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا.

الاسعار الرسمية للسيارة العائلية جلوري 330S في السوق المصري

الفئة الاولى هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بقيمة قدرها 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بقيمة قدرها 580 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هاي لاين غاز بقيمة قدرها 600 ألف جنيه.

الفئة الرابعة توب لاين مانيوال بقيمة قدرها 625 ألف جنيه.

الفئة الخامسة توب لاين غاز بقيمة قدرها 645 ألف جنيه.