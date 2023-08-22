السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا وبعد الاوفر برايس.. تفاصيل

تمكنت السيارة شيفروليه كابتيفا أن تحقق شعبية كبيرة بين طرازات الـ SUV الرياضية، حيث تقدم بتصميم خارجي كبير الحجم، مع باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، والتي تبدأ بسعر رسمي يبلغ 979.990 جنيه داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 المقدمة بالسوق المصري، بالاضافة إلى السعر السوقي بعد قيمة الاوفر برايس المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين.

شيفروليه كابتيفا

ابرز مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا

محرك السيارة شيفروليه كابتيفا

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 CC "تيربو"، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصان، و 255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

شيفروليه كابتيفا

الابعاد الخارجية وقياسات شيفروليه كابتيفا

الطول الاجمالي للسيارة 4655 مم.

العرض الكلي للسيارة 1836 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1760 مم.

تضم السيارة سعة تخزين خلفية بمقدار 847 لتر.

شيفروليه كابتيفا

السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا بالسوق المصري وبعد قيمة الاوفر برايس

تقدم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر رسمي يبدأ من 979.990 جنيه إلى مليون و109.990 جنيه، وتشهد السيارة زيادة غير رسمية تحت مسمى الاوفر برايس مقابل التسليم الفوري قدرها 120 الف جنيه، ليقدر سعرها السوقي نحو مليون و100 الف جنيه، باختلاف الفئات المطروحة.