أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" تقدمها علامة شيري في مصر.. صور

تتربع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، على قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات العلامة التجارية الصينية المقدمة بالسوق المحلي، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 450 الف جنيه وذلك عن الفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 520 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي لأرخص سيارة تحمل علامة شيري في مصر "اريزو 5" 2023 وأبرز مواصفاتها الفنية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية أمامية للحماية.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

أماكن تثبيت لمقعد الأطفال.

إضاءة نهارية LED.

مرايات جانبية كهربائية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

محرك 4 سلندر.

1500 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 114 حصانا و141 نيوتن/متر.

ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى، وآخر أوتوماتيكي السرعات.

تقنية الدفع الامامي للعجلات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تجهيزات السيارة شيري اريزو 5

شاشة 7 بوصات لعرض الوسائط.

مقود حركة متعدد الوظائف.

قفل مركزي.

مثبت سرعة.

امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

فتحة سقف كهربائية.

جنوط رياضية 16 بوصة.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الأسعار الرسمية لأرخص طرازات العلامة التجارية "شيري" في مصر

الفئة الاولى مانيوال اريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 450 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك اريزو 5 موديل 2023 بقيمة قدرها 495 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك HIGHT LINE اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي 520 الف جنيه.