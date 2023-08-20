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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص كروس أوفر رياضية من بيجو موديل 2023.. صور

بيجو 2008 موديل 2023
بيجو 2008 موديل 2023

تقدم شركة بيجو رائدة صناعة السيارات الفرنسية العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري وبالاخص الفئة الرياضية، وتعد النسخة 2008 هي ارخص سيارة تنتمي إلى هذه الفئة بين موديلات 2023 في مصر، مقارنة باصدارات الـ SUV الاخرى.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 في مصر.

بيجو 2008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2023

 

  • جنوط رياضية.
  • مثبت سرعة.
  • مرايات جانبية كهربائية بامكانية الطي.
  • عجلة القيادة متعددة الاستخدامات.
  • نظام مراقبة ضغط الاطارات
  • حساسات ركن خلفية.
  • توزيع الكتروني للفرمل EBD.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
بيجو 2008 موديل 2023
  • وسائد هوائية للحماية.
  • قفل مركزي للأبواب "سنتر لوك".
  • شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • كاميرا خلفية.
  • فرامل يد كهربائية.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • نظام تنبية النقطة العمياء.
بيجو 2008 موديل 2023

محرك وتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2023

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.9 ثانية.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات دفع أمامي.
  • محرك 1200 سي سي تيربو يولد 130 حصان و230 نيوتن/متر.
بيجو 2008 موديل 2023

سعر بيجو 2008 موديل 2023 في مصر "الارخص من فئتها" 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 1,069,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE موديل 2023 بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT LINE موديل 2023 بقيمة قدرها 1,219,990 جنيه.

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