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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر "زيرو" .. اشتري هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

سعر وابرز مواصفات
سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى بلد المنشأ، ومنها الاصدارات الأوروبية والذي يقدم النسخة 301 موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة مطروحة محليًا من قبل شركة بيجو.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 بالسوق المصري. 

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 

القدرات الفنية للسيارة الأوروبية بيجو 301 موديل 2023 

 

  • زمن التسارع 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
  • تستخدم بيجو 301 محرك 1600 سي سي، بقوة 155 حصان و 150 نيوتن/متر "4 سلندر".
  • تتوافر السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي "جر أمامي" من 6 نقلات.
  • السرعة القصوى تصل إلى 188 كم/ساعة.
  • فرامل ABS و EBD.
سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 
  • عدد 2 وسائد هوائية للحماية.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • قفل مركزي للابواب.
  • نوافذ كهربائية التحكم.
سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 

ابعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2652 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4442 مم.
  • عرض السيارة 1748 مم.
  • الارتفاع 1466 مم.
  • الارتفاع عن الارض 165 مم.
  • حقبة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر.
سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 

تعرف على السعر الرسمي للسيارة بيجو 301 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 664,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE موديل 2023 بقيمة قدرها 694,990 جنيه.

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 
تقنية الفيديو صد رد بيجو السيارة الأوروبية بيجو 301 موديل 2023 السعر الرسمي للسيارة بيجو 301 سيارة بيجو 301 موديل 2023

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