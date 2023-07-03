بأقل سعر "زيرو" .. اشتري هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى بلد المنشأ، ومنها الاصدارات الأوروبية والذي يقدم النسخة 301 موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة مطروحة محليًا من قبل شركة بيجو.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301 بالسوق المصري.

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301

القدرات الفنية للسيارة الأوروبية بيجو 301 موديل 2023

زمن التسارع 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تستخدم بيجو 301 محرك 1600 سي سي، بقوة 155 حصان و 150 نيوتن/متر "4 سلندر".

تتوافر السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي "جر أمامي" من 6 نقلات.

السرعة القصوى تصل إلى 188 كم/ساعة.

فرامل ABS و EBD.

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301

عدد 2 وسائد هوائية للحماية.

مرايات كهربائية جانبية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

نظام صوتي ترفيهي.

قفل مركزي للابواب.

نوافذ كهربائية التحكم.

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301

ابعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2652 مم.

الطول الكلي للسيارة 4442 مم.

عرض السيارة 1748 مم.

الارتفاع 1466 مم.

الارتفاع عن الارض 165 مم.

حقبة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر.

سعر وابرز مواصفات السيارة الأوروبية بيجو 301

تعرف على السعر الرسمي للسيارة بيجو 301 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 664,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE موديل 2023 بقيمة قدرها 694,990 جنيه.