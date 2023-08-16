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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أغلى سيارات بيجو الجديدة في مصر | صور

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة التي تتنوع بين الكروس أوفر والسيدان، وتعتبر بيجو 5008 موديل 2023 أغلى إصدارات العلامة الفرنسية بالسوق المصري.

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بيجو 5008 موديل 2023 

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

 

محرك: 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر

القوة: 165 حصانا

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات

الدفع: جر أمامي للعجلات

استهلاك الوقود: 6 لترات لكل 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة: 9.2 ثانية

بيجو 5008 موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بارتفاع كلي 1.646 متر، وطول كلي 4.641 متر، وعرض كلي 1.844 متر، وقاعدة عجلات 2.840 متر، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 190 ، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر، وسعة صندوق السيارة 510 لتر.

بيجو 5008 موديل 2023 

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيه       

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيه       

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,869,990 جنيه

 

السوق المصري بيجو 5008 م Active بيجو 5008 الكروس اوفر

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