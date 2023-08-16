سعر أغلى سيارات بيجو الجديدة في مصر | صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة التي تتنوع بين الكروس أوفر والسيدان، وتعتبر بيجو 5008 موديل 2023 أغلى إصدارات العلامة الفرنسية بالسوق المصري.

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

محرك: 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر

القوة: 165 حصانا

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات

الدفع: جر أمامي للعجلات

استهلاك الوقود: 6 لترات لكل 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة: 9.2 ثانية

بيجو 5008 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بارتفاع كلي 1.646 متر، وطول كلي 4.641 متر، وعرض كلي 1.844 متر، وقاعدة عجلات 2.840 متر، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 190 ، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر، وسعة صندوق السيارة 510 لتر.

بيجو 5008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,869,990 جنيه