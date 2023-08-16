يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 85 ألف جنيه.

اوبل كورسا موديل 1997

اوبل كورسا موديل 1997

جاءت السيارة اوبل كورسا موديل 1997 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن، وتأتي بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و ارتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 99 ألف جنيه.

فيات أونو موديل 2002

فيات أونو موديل 2002

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2002 على محرك سعة 1300 سي سي ينتج قوة تصل الى 45 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 74 نيوتن متر، مع ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 17.7 ثانية.

بلغ سعر السيارة فيات أونو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 85 ألف جنيه.

سيات ابيزا موديل 1994

سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

رينو كليو

رينو كليو موديل 2001

تعتمد السيارة رينو كليو موديل 2001 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وتصل سرعتها القصوى الى 186 كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي موديل 2011

سوزوكي ماروتي موديل 2011

حصلت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 على محرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.