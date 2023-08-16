الأغلى في العالم.. سعر سيارة كرستيانو رونالدو الجديدة| صور

انضمت السيارة الخارقة الأنيقة بوجاتي شينتوديتشي Bugatti Centodiecis لأسطول سيارات النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، وبهذا تنضم إلى سيارته بوجاتي تشيرون، وغيرها من السيارات الرائعة في مرآبه.

يعني اسم السيارة بوجاتي شينتوديتشي (110 باللغة الإيطالية)، ويختلف نطقها للغة الإنجليزية.

مع وجود 10 سيارات فقط من طراز من بوجاتي سينتوديتشي المقرر إنتاجها، لا يستطيع سوى أسطورة مثل رونالدو شراء مثل هذه السيارة الخاصة، فهل هذا الإنتاج المحدود من بوجاتي، كافٍ لإثارة إعجاب أحد لاعبي كرة القدم العظماء في التاريخ؟.

بوجاتي شينتوديتشي

مواصفات السيارة بوجاتي شينتوديتشي

تأتي السيارة بوجاتي شينتوديتشي بمحرك بوجاتي الأسطوري W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر ، والذي يوفر 1600 حصان، هذا يجعل من الممكن للسيارة الخارقة أن تصل إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) عندما تنطلق من وضع الثبات خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى 236 ميلاً في الساعة (380 كم / ساعة).

بوجاتي شينتوديتشي

وتتوفر بأضواء LED نحيفة مندمجة مع التصميم و شبك أمامي كبير الحجم يعطي للسيارة مظهرا وبريقا رائعا.

كما تتوفر على جناح خلفي ومشتت هواء مثبت، يعطي للسيارة ديناميكية وانسيابية، وجنوط رياضية كبيرة الحجم، ومخارج عادم فضية بتسلسل عامودي.

وداخلياً ستتوفر بمقصورة أمامية رياضية، مع وسائل ترفيهية حديثة كعادة سيارات بوجاتي الخارقة، مع مداخل USB، وبلوتوث، وتكييف متعدد، ونظام ملاحة متطور.

بوجاتي شينتوديتشي

سعر بوجاتي شينتوديتشي

يبلغ سعر سيارة بوجاتي شينتوديتشي نحو 9.4 مليون دولار، وسيتم إنتاج 10 نسخ منها فقط، ستباع بالكامل بنظام “الحجز المسبق” قبل طرحها في الأسواق.