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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

بيجو 408 موديل 2023
بيجو 408 موديل 2023

تواصل شركة بيجو عملاقة التصنيع الفرنسية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها، وهي النسخة 408 موديل 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية مع اطلالة عصرية، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من مليون و560 الف جنيه، ويتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

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تعرف على اهم مواصفات السيارة الجديدة بيجو 408 موديل 2023 بعد طرحها في مصر 

 بيجو 408 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2023

 

  • الطول الكلي 4.687 مم.
  • العرض الكلي 1.859 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.478 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2.787 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 536 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
 بيجو 408 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة بيجو 408 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

 بيجو 408 موديل 2023

تجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

 بيجو 408 موديل 2023

وتأتي السيارة بيجو 408 موديل 2023 بتجهيزات اخرى تتضمن، فتحة سقف بانوراما، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وايقاف المحرك، مقاعد كهربائية التحكم، مع خاصية التدفئة والتدليك للفئة عالية التجهيز، اضافة إلى وجود حزمة من تقنيات الحماية والامان.

 بيجو 408 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 408 موديل 2023 بعد طرحها رسميًا بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 560 الف جنيه. 

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 780 الف جنيه.

 بيجو 408 موديل 2023
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