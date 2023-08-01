أقل سعر لسيارات بيجو الرياضية .. اركب 2008 موديل 2023 |صور

تعد النسخة 2008 موديل 2023 هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شركة بيجو داخل السوق المصري، مقارنة بالاصدارات الاخرى اغلاها سعرًا هي النسخة 5008، وتقدم السيارة بيجو 2008 في مصر بسعر رسمي يتراوح بين مليون 69.990 جنيه ومليون 219.990 جنيه.

يقدم موقع"صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي لجميع فئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بالسوق المصري، اضافة إلى مواصفاتها الفنية.

بيجو 2008 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

مدة التسارع تصل إلى 9.3 ثانية للوصول من النقطة 0 لسرعة 100 كم/ساعة.

المحرك 1200 سي سي تيربو.

قوة المحرك الاجمالية 130 حصان.

العزم الاقصى للدوران 230 نيوتن/متر.

ناقل السرعات سداسي النقلات "أوتوماتيك".

الجر أمامي.

بيجو 2008 موديل 2023

تجهيزات السيارة بيجو 2008 موديل 2023

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

توزيع الكتروني للفرمل EBD.

دعم لأنظمة الفرمل EBA.

نظام مراقبة ضغط الاطارات.

برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

قفل مركزي للأبواب.

بيجو 2008 موديل 2023

وسائد هوائية للحماية.

برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

مثبت سرعة.

مرايات جانبية "طي كهربائيًا".

6 مكبرات صوتية.

شاشة 7 بوصة.

بيجو 2008 موديل 2023

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

مكيف هواء.

حساسات حركة.

كاميرا.

بيجو 2008 موديل 2023

اسعار جميع فئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى أوتوماتيك 1200 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 1200 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 1200 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه.