سعر بيجو 301 موديل 2023 .. الأرخص من فئتها

استطاعت شركة بيجو الفرنسية، أن تقدم عدد كبير من اصدارتها المتنوعة، طوال تاريخها العريق والممتد داخل السوق المصري، سواء كانت من ناحية التصميمات الخارجية أو التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تنوع الاسعار ايضا.

وتقدم شركة بيجو نسختها 301 موديل 2023 في مصر عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 669.990 جنيه، حيث تعد هذه النسخة في ارخص اصدارات العلامة التجارية المطروحة داخل السوق المصري.

تعرف على احدث اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 في السوق المصري وابرز مواصفاتها

بيجو 301 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة بيجو 301 موديل 2023

تضم بيجو 301 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة اجمالية تقدر بـ 115 حصانا، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي.

بيجو 301 موديل 2023

تسارع السيارة بيجو 301 موديل 2023

تصل السيارة بيجو 301 موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 188 كم/ساعة، بينما يمكنها الانطلاق من النقطة 0 بلوغًا سرعة 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2023

استهلاك السيارة بيجو 301 موديل 2023 من الوقود

يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عندخوضها لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2023

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 669 الف و990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 699 الف و990 جنيه.