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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أغلى سيارة زيرو من بيجو في مصر .. اعرف بكام

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية العديد من الاصدارات المتنوعة، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة 5008 موديل 2023 والتي تعدل اغلى سيارة "زيرو" تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر.

أسعار شهر يوليو لجميع سيارات بيجو 2023 في مصر .. صور

أرخص سيارة رياضية تحمل شعار بيجو بالسوق المصري موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث الاسعار الرسمية وأبرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023 

بيجو 5008 موديل 2023 

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بنظام حماية يصل لـ 6 وسائد هوائية، ومثبت للسرعة، وخاصية التحكم الالكتروني في الثبات، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ودعم المكابح، بالاضافة إلى قفل مركزي، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة.

بيجو 5008 موديل 2023 

وتستخدم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 5008 موديل 2023 

وبهذه القدرات الفنية تستغرق السيارة بيجو 5008 موديل 2023 مدة قدرها 9.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، كما تتمتع السيارة من الداخل بحزمة من الرفاهية تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من خصائص التحكم، وفتحة سقف بانوراما، وبصمة تشغيل.

بيجو 5008 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري بعد زيادات يوليو 

 

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و564 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و524 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و694 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و634 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و859 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و799 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و869 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و809 ألف و990 جنيه.

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