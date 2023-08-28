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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة كيا "زيرو" في مصر .. صور

كيا اكسيد موديل
كيا اكسيد موديل 2024

تعتبر السيارة كيا اكسيد هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، على الرغم من تخطيها حاجز المليون جنيه، مقارنة بالإصدارات الاخرى مثل السيارة الرياضية سبورتاج والنسخة سورينتو والتي تنتمي لعائلة الـ SUV ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي لارخص سيارات كيا المقدمة بالسوق المصري واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية

 كيا اكسيد موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة كيا اكسيد موديل 2024

 

  • حجم حقيبة التخزين الخلفية 426 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1483 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 184 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4395 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1862 مم.
 كيا اكسيد موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 

 

  • محرك السيارة سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية بلغت 160 حصان،وعزم دوران 253 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 7 غيارات طراز DSG.
 كيا اكسيد موديل 2024
  • تصل السيارة كيا اكسيد موديل 2024 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
 كيا اكسيد موديل 2024

سعر كيا اكسيد موديل 2024 الارخض ضمن عائلة الصانع الكوري الجنوبي 

 

الفئة الاولى موديل 2024 بقيمة قدرها 1,149,900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بقيمة قدرها 1,219,900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بقيمة قدرها 1,289,900 جنيه.

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