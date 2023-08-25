كشفت شركة كيا عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة EV5 الجديدة كليًا من قبل الشركة المصنعة الكورية الجنوبية في معرض تشنغدو للسيارات في الصين، وبطريقة جينيسيس النموذجية من كيا، سيتعين علينا انتظار المزيد من التفاصيل حول ثاني سيارة دفع رباعي صديقة للبيئة للعلامة التجارية حتى أكتوبر، عندما ستعقد العلامة التجارية حدث EV Day الخاص بها.

الكشف عن كيا EV5 موديل 2025 كسيارة دفع رباعي مناسبة للعائلة

في الوقت الحالي، سيتعين علينا الاكتفاء بمعرض الصور الرسمي وبعض معلومات التصميم التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البيان الصحفي، مثل حقيقة أن EV5 الجديدة تحتوي على نظام إضاءة مزاجي مع سطوع قابل للتعديل ويمكن للمستخدمين اختر من بين إجمالي 64 لونًا، بما في ذلك 10 ظلال مختارة بواسطة خبراء الإضاءة في كيا.

الكشف عن كيا EV5 موديل 2025 كسيارة دفع رباعي مناسبة للعائلة

وتقول الشركة إنه عند تفعيلها، تتزامن الإضاءة المزاجية مع أوضاع قيادة السيارة، وتخفت في ظروف الإضاءة المنخفضة، وحتى تنبه السائق إذا تجاوزت السيارة الحد الأقصى للسرعة.

تضيف كيا أن العملاء سيكونون قادرين على تحديد التصميم الداخلي لسيارة EV5 بمستويات مماثلة من الأناقة والذوق الذي قد يختارونه لمنزلهم، مع توفر أربعة خيارات لأنماط المقاعد وخمسة ألوان، بما في ذلك نوعان مختلفان منسوجان ونسخة واحدة من الجلد الاصطناعي.

فيما يتعلق بالألوان الخارجية، ستتوفر أحدث سيارات الدفع الرباعي الكهربائية للعلامة التجارية الكورية بتسعة ألوان لامعة.

الكشف عن كيا EV5 موديل 2025 كسيارة دفع رباعي مناسبة للعائلة

قال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لشركة كيا: "تم تصميم سيارة كيا EV5 لإعادة تعريف فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة بشكل مستوحى من فلسفة التصميم الفريدة لشركة كيا، عمل مصممو كيا بشكل وثيق مع زملائهم المهندسين لإيجاد حل شامل للتنقل المستدام. ونتيجة لذلك، تضع EV5معيارًا جديدًا للتصميم والأداء والتطبيق العملي مع توفير مستويات جديدة من متعة السائق وتجربة المستخدم.

الكشف عن كيا EV5 موديل 2025 كسيارة دفع رباعي مناسبة للعائلة

توصف سيارة كيا EV5 بأنها سيارة تم تصميمها وهندستها لتلبية احتياجات عائلات جيل الألفية، وتوفر مقاعد تتسع لخمسة أشخاص، "براعة استثنائية وراحة مذهلة"، وفقًا للبيان الصحفي.

والتزامًا بمفهوم EV5 الذي تم عرضه في شهر مارس، يتميز الجزء الأمامي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بمقدمة واسعة وغطاء محرك صلب، بالإضافة إلى ما يسمى بـ "إضاءة خريطة النجوم المميزة" ثلاثية الأبعاد من كيا والتي تتكون من مصابيح LED النهارية.

الكشف عن كيا EV5 موديل 2025 كسيارة دفع رباعي مناسبة للعائلة

لم تنشر الشركة بعد الأبعاد والمواصفات الفنية، ولكننا نعلم بالفعل من المعلومات التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) أن EV5 يبلغ طولها 181.7 بوصة، وعرضها 73.8 بوصة، وارتفاعها 67.5 بوصة، مع هيكل خارجي. قاعدة العجلات 108.2 بوصة. وبالمقارنة، يبلغ طول طراز Tesla Model Y 187 بوصة، وعرضه 75.6 بوصة، وارتفاعه 63.9 بوصة، مع قاعدة عجلات 113.8 بوصة.

علاوة على ذلك، وفقًا لمدونة السيارات الكورية، سيتم تشغيل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية المدمجة ببطارية تبلغ طاقتها 82 كيلووات في الساعة مما يتيح نطاق قيادة يصل إلى 372 ميلًا.

سيتم طرح سيارة كيا EV5 للبيع في نهاية العام في الصين، وستتبعها الأسواق الأخرى قريبًا.