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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تطلق سيارة رياضية جديدة "EV5" بقدرات كهربائية .. صور

كيا EV5
كيا EV5

تواصل شركة كيا وعملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق الصيني بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة EV5 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

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كيا تطلق سيارة رياضية جديدة "EV5" بقدرات كهربائية

كيا EV5

ويأتي هذا الكشف خلال معرض تشنغدو الدولي للسيارات في الصين، والذي اظهر لنا النسخة EV5 الرياضية، والتي تأتي بقدرات فنية قوية ابرزها الاعتماد على محرك كهربائي، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 215 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن/متر.

كيا EV5

وتعتمد السيارة  بطارية من فوسفات حديد الليثيوم "BYD Blad"، حيث لم تكشف عن سعتها ومدى السير، وتضم السيارة عدة تجهيزات منها شاشات مزدوجة تتضمن لوحة العدادات بالاضافة إلى عرض الوسائط المتعددة وانظمة الترفية والملاحة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيك.

كيا EV5

وتضم السيارة كيا EV5 شاحن لاسلكي للهواتف،ومساحات تخزينية مع حامل للاكواب، وامكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة اكبر للامتعة، وتتوافر السيارة بعدد من وضعيات القيادة وتنبيهات ADAS، وحزمة من وسائل السلامة والأمان، واضاءة محيطة تتكون من 64 لونًا.

كيا EV5

تأتي السيارة بتصميم خارجي رياضي مع لمسات عدوانية المظهر، حيث ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مع قاعدة عجلات طولها 2.750 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.615 مم، وفتحة سقف بانوراما.

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