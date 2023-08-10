سعر كيا سبورتاج 2023 في الإمارات

تعبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية في السوق الإماراتي، ويأتي الإصدار الجديد مزود بالعديد من التحديثات وأقوى وسائل السلامة.

كيا سبورتاج موديل 2023

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2023

تتوافر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.

تأتى كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

كيا سبورتاج موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الطول الكلي 4.660 متر.

العرض الكلي 1.865 متر.

الارتفاع الكلي 1.665 متر.

قاعدة عجلات 2.755 متر

كيا سبورتاج موديل 2023

جاءت وسائل الأمان فى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية ، فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكتروني للفرامل ، نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، برنامج تدعيم الفرامل، فرامل يد إلكترونية، حساسات ركن خلفية، نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء .

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 110,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 120,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 130,000 درهم