سعر رينو ميجان موديل 2023 الجديدة في مصر

تعتبر السيارة رينو ميجان موديل 2023 واحدة من أشهر إصدارات السيدان في السوق المصرية، وتتوفر بـ 8 فئات لعام 2023.

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لترات، و سعة خزان الوقود 50 لترًا.

رينو ميجان موديل 2023

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023