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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 115 ألف جنيه.

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رينو كليو موديل 2001

رينو كليو موديل 2001

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2001 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن مت،. تبلغ السرعة القصوى نحو 186 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.5 : 12.9 ثانية.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي موديل 2011

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

سيتروين C3 موديل 2003 

سيتروين C3 موديل 2003 

جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.

بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه

 

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات. 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فيات سينا موديل 2001

فيات سينا موديل 2001

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2001على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

رينو كليو سوزوكي ماروتي فيات سينا سيتروين C3 هيونداي فيرنا

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