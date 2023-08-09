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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه

صدى البلد

تشهد السوق المصرية باقة جديدة ومتنوعة في إصدارات السيارات الجديدة، وتأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

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هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HD موديل 2024

تأتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوما بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

 

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة بلغت 690,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة بلغت 700,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة بلغت 715,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة بلغت 725,000 جنيه.   

 

سكودا فابيا موديل 2023

سكودا فابيا موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا فابيا موديل 2023 على محرك بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 200 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أوتوماتيك، من نوع DSG وتتسارع من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 205 كيلومترات في الساعة.

 

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الأولى DYNAMIC أتوماتيك بسعر 700,000 جنيه.

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثانية AMBITION أتوماتيك بسعر 785,000 جنيه.   

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثالثة MCاتوماتيك بسعر 850,000 جنيه.       

تويوتا روميون موديل 2023

تويوتا روميون موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة تويوتا روميون موديل 2023 نحو 175 كيلومترًا في الساعة ، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا روميون موديل 2023 الفئة الأولى GL بسعر 675,000 جنيه

تويوتا روميون موديل 2023 الفئة الثانية GLXبسعر 715,000 جنيه

سيتروين C3 موديل 2023 

سيتروين C3 موديل 2023 

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 795,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 895,000 جنيه.

نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024

تستخدم نيسان سنترا موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 118 حصانا و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي  CVT ، ونوع جر "أمامي"، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويبلغ  زمن التسارع 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه.

هيونداي النترا HD سكودا فابيا تويوتا روميون سيتروين C3 نيسان سنترا

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