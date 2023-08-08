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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب

لو بتسمع صوت طقطقة
لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب

تتعرض السيارات مع مرور الزمن إلى بعض الأعطال، ومن أشهرها سماع أصوات مثل الطقطقة بمحرك السيارة، ويمكن سماع هذه الأصوات عند تشغيل السيارة في صباح اليوم أو عندما تكون السيارة باردة.

ويستمر صوت الطقطقة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق ثم يختفي بالتدريج. 

لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب

أسباب سماع صوت طقطقة عند تشغيل السيارة 

1- الكبالن 

 من الأمور التي تشير بقوة إلى تلف كبالن سيارتك، هي سماع صوت طقطقة واضحة عند خوض المنحنيات، ويمكن تجربة هذا الموضوع للتأكد من تلك المشكلة باستخدام مقود الحركة والدوران يمينًا ويسارًا، مع متابعة حالة الكاوتشات الخاصة بحماية الكوبلن من الغبار والاتربة.

 

2- مساعدين السيارة 

 في كثير من الأحوال ايضا نسمع صوت احتكاك قوي اشبه بالطقطة، وخاصة عند تجاوز السيارة لأحد المطبات الصناعية، أو السير على التضاريس الأرضية الغير متساوية، وهي اشارة تدل على وجود خلل بالمساعدين.

 

3- أصوات طقطقة بالعجل الأمامي 

 من الممكن ملاحظة أصوات طقطقة بالعجلات الامامية للسيارة، والتي تحدث بسبب وجود مشكلة ما بعمود الدركسيون، أو خلل بعلبة الدركسيون ذاتها.

 

4- تربيط عفشة السيارة 

 ربما يطلب الأمر إلى تدخل مفاتيح التربيط الخاصة بعفشه السيارة، وذلك لتفادي الكثير من سماع أصوات الطقطقة أو الخلخلة بالسيارة، والسبب في ذلك هو وجود خلل فني لبعض الصواميل والاجزاء السفلية.

 

5 - صيانة السيارة

عند سماع صوت غريب داخل غرفة المحرك، فيجب أن تتوقف فورًا والتأكد من سلامة محرك سيارتك، عبر قياس الزيت ومتابعة اخر موعد لتغييره وعدم تفعيل السيارة عن سماع صوت "طرق"،  والممكن أيضا أن تنتج مشكلات تتعلق بهذا الصوت بسبب توقف مروحة التبريد أو وجود خلل بها.

الدركسيون أصوات الكاوتشات الكوبلن طقطقة

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