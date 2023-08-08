عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

أوبل جراند لاند
أوبل جراند لاند موديل 2023

تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند موديل 2023 أحد أحدث الإصدارات الجديدة التي تنضم للسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE .

 أوبل جراند لاند موديل 2023

 

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 أوبل جراند لاند موديل 2023

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

طول كلي 4477 متر

عرض كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

 

 أوبل جراند لاند موديل 2023

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

  • أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.
  • أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,599,990 جنيه.
أوبل جراند لاند موديل 2023 أوبل جراند لاند اوبل جراند لاند HIGHLINE TOP LINE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

سعر سيتروين C5 إيركروس موديل 2023

لامبورجيني كونتاش بطلة فيلم ليوناردو دي كابريو في المزاد

بعد طول انتظار.. كاديلاك تكشف عن أسعار أفخم سيارة كهربائية

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

رسميا BMW تعلن إيقاف إنتاج هذه الفئة من السيارات

تفاصيل مثيرة حول أسطول سيارات كيليان مبابي

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

أشهر علامات تلف كازكيت رأس محرك السيارة .. خلي بالك

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ