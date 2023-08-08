أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند موديل 2023 أحد أحدث الإصدارات الجديدة التي تنضم للسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE .

أوبل جراند لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

أوبل جراند لاند موديل 2023

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

طول كلي 4477 متر

عرض كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

أوبل جراند لاند موديل 2023

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023