باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

شهد السوق المصري باقة جديدة ومتنوعة في إصدارات سيارات السيدان الجديدة، و تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 عبر 3 فئات الاولى بناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، اما عن الفئات الاخرى فزودت بناقل حركة اوتوماتيكي CVT دفع أمامي، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 460 ألف جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 505 ألف جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 530 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا موديل 2023

شيفروليه أوبترا موديل 2023

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتستخدم أوبترا السيدان علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 كم/ساعة، وقوة 110 حصان.

تتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل السوق المحلى المصري بفئة واحدة LUXURY W ACCESSORIES وبسعر 541.500 الف جنيه .

نيسان صنى موديل 2024

نيسان صنى موديل 2024

تستمد السيارة نيسان صنى موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات.

مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 485,400 جنيه

أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 516,500 جنيه

أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 537,000 جنيه

أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 551,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندرويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURYبسعر 709,000 جنيه .

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

هيونداي النترا HD موديل 2024

تأتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوما بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة بلغت 690,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة بلغت 700,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة بلغت 715,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة بلغت 725,000 جنيه.