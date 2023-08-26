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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قريبا بالأسواق .. اعرف سعر "كيا راي" الكهربائية الجديدة

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية "كيا راي"

تواصل شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها، بعد أن اعلنت عن اقتراب موعد انطلاق نسختها الجديدة "كيا راي"، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، ومن المقرر طرح هذه السيارة في السوق الكوري الجنوبي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

 السيارة الكهربائية "كيا راي"

القدرات الفنية للسيارة الكهربائية الجديدة من كيا 

 

تعتمد السيارة "كيا راي" على محرك كهربائي يمكنه ضح 67 حصانا، و 167 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 130 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/س خلال 15.9 ثانية، بالاضافة إلى الاعتماد على بطارية بقوة 35.2 كيلو وات، مع مدى سير يقدر بـ 233 كليومتر.

 السيارة الكهربائية "كيا راي"

تحتوي السيارة كيا راي الكهربائية على واجهة امامية عصرية، ومفهوم رباعي الابواب، ومصابيح حادة المظهر مع جنوط رياضية، ومرايات مدعومة باشارات ضوئية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، حوامل للاكواب.

 السيارة الكهربائية "كيا راي"

سعر السيارة الكهربائية "كيا راي"

 

تشير التوقعات ان السيارة ستقدم بسعر يتراوح بين 20 الف و22 الف دولار، اي مايعادل 620 و 682 الف جنيه مصري. 

 السيارة الكهربائية "كيا راي"
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